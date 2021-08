Auffahrunfall zweier Lkw in Velpe: Ein Fahrer schwer verletzt

Totalschaden und ein schwer verletzter Fahrer: Weil der Fahrer eines Lkw von der Bremse abrutschte, fuhr er auf einen anderen Lkw auf.

Heinrich Weßling

Westerkappeln. Schwer verletzt wurde am Donnerstagmittag ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall in Velpe.

Gegen 13 Uhr kam es in Velpe auf der Ringstraße in Richtung am Velper Mühlenbach zu einem Auffahrunfall zweier Lastwagen. Dabei wurde ein 43-jährigeer Lkw-Fahrer aus Bielefeld schwer verletzt. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und dann