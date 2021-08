Westerkappelner Jugendliche bereiten sich in Frankreich auf Firmung vor

Zwölf Firmbewerber der Kirchengemeinden St. Agatha Mettingen und St. Margaretha Westerkappeln haben sich in Frankreich auf ihre Firmung vorbereitet. In Poitier besichtigten die Jugendlichen und ihre Begleiter das Baptisterium.

privat/St. Margaretha

Mettingen/Westerkappeln/Lotte. Zwölf Jugendliche aus den Kirchengemeinden St. Agatha Mettingen und St. Margaretha Westerkappeln haben sich jetzt gemeinsam auf ihre Firmung im Advent vorbereitet. Aber nicht im Pfarrheim vor Ort, sondern Hunderte Kilometer weiter süd-westlich, in Frankreich.

Unter dem Motto „Dem Leben auf der Spur“ unternahmen die angehenden Firmlinge in Begleitung von fünf Katecheten und Pastor Wilhelm Buddenkotte eine achttägige Fahrt nach Chemmillé-sur-Indrois im Departement Indre-le-Loire in der Nähe von To