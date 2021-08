So in etwa wird die Fahrzeughalle im neuen Feuerwehrgerätehaus aussehen. Insgesamt können dort acht Einsatzwagen abgestellt werden.

bbp: architekten

Westerkappeln. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der Mettinger Straße ist die Gemeinde einen wichtigen Schritt vorangekommen. Der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) hat vergangene Woche in nicht-öffentlicher Sitzung das erste von drei Ausschreibungspaketen vergeben. Allerdings läuft nicht alles so wie geplant.

Zum ersten Ausschreibungspaket gehören der Rohbau, Metallbau- und Schlosserarbeiten, Elektro- und Sanitärinstallationen sowie kleinere Gewerke. Insgesamt umfasst es Investitionen von rund 3,84 Millionen Euro. Ob diese Summe am Ende reicht,