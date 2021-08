Kein drittes Mal Bewährung: Wegen Ladendiebstahls muss ein 36-jähriger Westerkappelner für drei Monate ins Gefängnis. (Symbolbild)

dpa/Friso Gentsch

Westerkappeln/Ibbenbüren. Ladendiebstähle sind ein Massendelikt. Jedes Jahr registriert die Polizei hunderttausende Anzeigen. Dass ein Langfinger ins Gefängnis wandert, ist jedoch eher die Ausnahme. Ein 36-jähriger Westerkappelner ist am Dienstag vom Schöffengericht in Ibbenbüren zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden – ohne Bewährung.

Der arbeitslose Mann hatte Mitte Februar in einem der Discount-Märkte an der Heerstraße zwei oder drei Unterbauleuchten – so genau ließ sich das in der Hauptverhandlung nicht mehr feststellen – in Hosen- und Jackentaschen verschwinden und m