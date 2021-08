Für den ersten Spatenstich war es schon zu spät: Am Roten Berg in Seeste hat die Telekom bereits das Fundament für den neuen Funkturm ausgehoben. Der Antennenmast wird auf dem Grundstück von Hajo und Birgit Leyschulte (von links) gebaut. Thomas Fannasch von der Telekom und Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer hoffen, dass der Mast im Dezember betriebsbereit ist.

Anke Beimdiek

Westerkappeln. Je tiefer man in Deutschland in ländliche Regionen dringt, desto schlechter ist der Handyempfang. In Seeste weiß man davon ein Lied zu singen. Doch die Zeiten im Funkloch sollen in wenigen Monaten ein Ende haben – jedenfalls für Kunden der Deutschen Telekom. Das Unternehmen hat jetzt mit dem Bau eines 40 Meter hohen Funkturms am Roten Berg begonnen.

Die Baugrube für das Fundament wurde bereits ausgehoben. Ende des Jahres soll der Sendemast den Betrieb aufnehmen. In einem Umkreis von anderthalb bis zweieinhalb Kilometern können Mobilfunkkunden dann das Telefonie-Netz GSM und den Mobilfu