Am 13. September beginnt der Abriss der Kirche in Handarpe

Schon über ein Jahr lang ist die Kirche Handarpe geschlossen. Jetzt ist sie leer geräumt, im September soll sie nun abgerissen werden.

Archiv/Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Er steht, der Termin, an dem der Abriss der Kirche in Handarpe beginnt. Am 13. September sollen die Bagger anrücken, und das markante Kirchengebäude von 1964 dem Erdboden gleich machen.

Gut 16 Tage soll der Abriss dauern, berichtet der ehrenamtliche Kirchenbaumeister Wolfgang Echterhoff. In den ersten acht Tagen soll das Kirchenschiff abgerissen werden, bevor es dann mit dem Kirchturm weitergeht. Auch dafür sind noch einma