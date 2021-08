Die Arbeiten an den Außenanlagen sind auf der Zielgeraden: Mario Meier-Barthold (Flick Ingenieurgemeinschaft), Michael Mersch (Lüttmann Garten- und Landschaftsgestaltung) und Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer mit den Plänen des neu gestalteten Schulhofs.

Anke Beimdiek

Westerkappeln. Maschinen rattern, Schotter wird krachend abgekippt: Auch wenn der Unterricht noch nicht begonnen hat, herrscht Hochbetrieb im Schulzentrum in Westerkappeln. Die Erweiterung der Gesamtschule befindet sich auf der Zielgeraden – ganz so pünktlich wie erhofft zum Beginn des neuen Schuljahres am kommenden Mittwoch werden die Arbeiten aber nicht fertig sein.

Die Baumaßnahmen an den Außenanlagen liegen zwar „gut im Zeitplan“, wie Mario Meier-Barthold von der Flick Ingenieurgemeinschaft aus Ibbenbüren sagt. Nicht ganz so schnell geht es mit dem Erweiterungsgebäude voran. Der Anbau mit sechs Klass