Wer Blut spenden möchte, sollte vorher einen Termin reservieren. (Symbolfoto)

imago images/Rene Traut

Westerkappeln. Mit einer Blutspende kann jeder ganz leicht zum Lebensretter werden. Spontan zur Spende zu gehen, wie es jahrzehntelang üblich war, ist heute zwar weiter möglich. Freiwillige, die in Westerkappeln ohne vorherige Reservierung erscheinen, müssen allerdings Wartezeiten in Kauf nehmen – mitunter offenbar sogar, wenn gar kein anderer Spender vor Ort ist.

So berichtet es ein Westerkappelner, der am Freitag in der Gesamtschule Blut spenden wollte. Nachdem die Blutspendelotsen zunächst angemeldete Spender hereingelassen hätten, seien sie nach einigen Minuten zurückgekommen, um nach weiteren Fr