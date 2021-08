Der Hiälweg in Lada auf der Uraufnahme von 1841.

Sammlung Spannhoff

Westerkappeln. Was hat die Gemeinde Westerkappeln mit den Großstädten Duisburg, Dortmund oder Paderborn gemeinsam? Eine Antwort auf diese Frage ist: Alle diese Orte lagen an einem Hellweg. Während der sich entlang der nördlichen deutschen Mittelgebirgsschwelle erstreckende Westfälische Hellweg als bereits vorgeschichtlicher wichtiger Überlandweg noch heute ein Begriff ist, wissen um „ihren“ Hellweg vor Ort wohl nur noch die Westerkappelner selbst.

Zu Beginn des Jahres 1972 ist die Bezeichnung dann auch in der mundartlichen Form „Hiälweg“ als amtlicher Straßenname vergeben worden. Fassbar wird er schon 1769 im Vermessungsregister der Vogtei Cappeln, in dem ein „Stück am Hellwege“ und