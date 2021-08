Westerkappelnerin gewinnt 1000 Euro – und spendet Geld an Flutopfer

Sie will helfen: Monika Scheel (kleines Bild) aus Westerkappeln spendet ihren 1000-Euro-Gewinn an Opfer der Flutkatastrophe.

dpa/Federico Gambarini/Scheel

Westerkappeln. Von einem 1000-Euro-Gewinn dürften gerade in Corona-Zeiten viele träumen. Eine Frau aus Westerkappeln hatte das Glück – denkt jedoch nicht daran, das Geld zu behalten: Sie will es an die Flutopfer aus NRW spenden.

Oft kommt es nicht vor, dass Monika Scheel bei einem Gewinnspiel einen Preis abräumt. Dass es dieses Mal beim Sommer-Rätselspaß der NOZ Medien geklappt hat, konnte sie selbst kaum glauben: "Damit hatte ich natürlich nicht gerechnet, dass ic