Strohballenpresse in Westerkappeln fängt Feuer

In Westerkappeln fing am Mittwochabend eine Strohballenpresse Feuer.

Heinrich Weßling

Westerkappeln. Die Feuerwehr Westerkappeln ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr zu einer brennenden Strohballenpresse auf einem Acker an der Straße Am Sundern ausgerückt.

Auf einem Stoppelfeld stand eine sechs Jahre alte Strohpresse, die im vorderen Bereich brannte. Der 30-jährige Schlepperfahrer aus Westerkappeln, der gerade auf dem Acker seine letzte Runde drehte, um das Stroh in Vierkantballen zu pressen,