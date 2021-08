Kanister, Matratze, Autositz: Illegale Müllentsorgung in Westerkappeln

Unschöne Entdeckung: Rainer Bussas mit Hund Django vor dem Müllhaufen an der Straße Zum Düsterdiek.

Beimdiek

Westerkappeln. Wilde Müllkippen sind in Westerkappeln ein Dauerthema. Ein besonders dreister Fall der illegalen Abfallentsorgung ist nun Landschaftswart Rainer Bussas gemeldet worden.

Auf einem Feldweg in der Nähe des Mittellandkanals in Westerbeck hat jemand am Wochenende Sonder- und Sperrmüll abgekippt. Der Müllhaufen enthält allerdings auch einige Hinweise auf den Verursacher, für den die Angelegenheit damit noch ein