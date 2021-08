Zahl der Warnsirenen soll in Westerkappeln erhöht werden

In den vergangenen Jahrzehnten sind etliche Warnsirenen demontiert oder nicht mehr ersetzt worden.

Jens Büttner/dpa

Westerkappeln. In den 1950er-Jahren wurde das Sirenennetz in Deutschland kräftig ausgebaut. Nach dem Ende des Kalten Krieges verschwanden die meisten Anlagen wieder. In Westerkappeln soll bald eine neue Sirene installiert werden, eine zweite ist im Gespräch.

Wenn heutzutage die Sirenen heulen, handelt es sich fast immer um einen Probealarm. Die jüngste Flutkatastrophe hat aber gezeigt, dass die Warnung der Bevölkerung im Ernstfall offenbar nicht immer optimal funktioniert. Um möglichst viele Me