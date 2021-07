Gemeinsam mit seiner Frau Vanessa betreibt Thorsten Brinkmann seit Mai dieses Jahres ein Studio für Tattoos und Dreadlocks in Westerkappeln.

Michael Pohl

Lotte/Westerkappeln. Bei Thorsten und Vanessa Brinkmann hat die Corona-Pandemie den Blick für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens geschärft. Sie zogen mit ihrem Studio für Tattoos und Dreadlocks von Osnabrück nach Westerkappeln - weil sie die Entschleunigung suchten.

Anfang des Jahres ist Thorsten Brinkmann mit seinem Studio „Scratch the Surface“ von Osnabrück in seine alte Heimat zurückgekehrt. Die Anfahrt führt den Besucher mitten in die Natur. Etwas abseits der Ibbenbürener Straße liegt das Haus, in