Schwer vorstellbar erscheint vielen Menschen wahrscheinlich, dass es dieses Jahr so ein Gedränge wie hier bei der Herbstkirmes 2019 auf dem Kirchplatz geben könnte.

Archiv/Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Fällt die Westerkappelner Herbstkirmes auch dieses Jahr aus? Noch ist keine Entscheidung gefallen. Spätestens Mitte August ist aber damit zu rechnen.

Die Großkirmes in Ibbenbüren, die traditionell eine Woche früher gefeiert wird, wurde schon vor Wochen abgeblasen. Auch die Mettinger Kirmes am letzten Augustwochenende findet nicht statt. In den Nachbargemeinden Recke und Hopsten sind die