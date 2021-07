Gravierende Mängel wies ein Gefahrguttransporter auf, den die Polizei an der A30 stoppte. (Symbolbild)

imago images/U. J. Alexander

Westerkappeln. Da war möglicherweise eine tickende Zeitbombe auf der Autobahn 30 unterwegs: Die Polizei hat auf dem Rastplatz Brockbachtal-Süd einen maroden Lastwagen aus dem Verkehr gezogen, der 18 Tonnen eines explosiven Stoffes geladen hatte.

Der Sattelzug war nach Polizeiangaben am Donnerstag auf dem Weg von Rotterdam nach Weißrussland. In einem Seecontainer hatte er 18.000 Kilogramm Explosivstoff geladen. Um was für einen Gefahrstoff es sich genau handelte, vermochte die für d