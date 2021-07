Westerkappeln: Straßenverkehrsordnung lässt Tempo 30 an Heerstraße nicht zu

Bis zu 10.000 Fahrzeuge sind wochentags auf der Heerstraße im Bereich der Supermärkte unterwegs. Die CDU/FDP-Ratsfraktion wünscht sich Tempo 30. Weil es sich um eine Landesstraße handelt, wird dies aber wohl schwierig.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Die Verkehrssituation rund ums Einkaufszentrum an der Heerstraße in Westerkappeln ist ein Dauerthema in den Ratsgremien, Maßnahmen wurden allerdings noch nicht umgesetzt. Wie ist der Stand der Dinge?

Im Frühjahr hatte der Rat beschlossen, ein Planungsbüro für eine Gesamtkonzeption einzuschalten. Dieses soll sich auch mit einer Forderung der CDU/FDP-Fraktion nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde (km/h) an der