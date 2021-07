Westerkappeln. Radfahren im Dunklen ist im Außenbereich mitunter eine mulmige Sache: Hindernisse sind nur schwer zu erkennen, die Radfahrer selbst so richtig auch nicht. Auf einem Stück entlang der Mettinger Straße sind Pedalritter jetzt sicherer unterwegs. Denn die Gemeinde hat dort Laternen aufstellen lassen. Der Clou: Die Lampen leuchten nur, wenn auch tatsächlich jemand auf dem Radweg unterwegs ist.

Für Westerkappeln seien die mittels Sensorik gesteuerten LED-Leuchten eine Premiere, sagt Mansour Rahmian, Mitarbeiter des Bauamtes. Überall mache eine solche Lösung natürlich keinen Sinn: In der Ortslage sollten die Straßenlaternen abends und nachts schon permanent in Betrieb sein, in den Außenbereichen – auch entlang von Landstraßen – sei der Aufwand angesichts weniger Radfahrer kaum zu rechtfertigen.



An der Mettinger Straße wird jetzt der kombinierte Fuß- und Radweg des Teilstücks vom Ortsausgang bis zum Sünnenkamp ausgeleuchtet. Auf dem Weg liegen das Eventhaus „Kuckucks-Nest“ wie auch die Rettungswache und bald das neue Feuerwehrgerätehaus. Dort sind demzufolge mehr Fußgänger und Radler unterwegs. „Die Kinder- und Jugendfeuerwehr ist ab 2023 ja auch hier“, betont Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer bei einem Ortstermin. Diese Straße sei genau die richtige, „um das auszuprobieren“.

Insgesamt sind 14 Leuchten aufgestellt worden. Nähere sich ein Radfahrer oder Fußgänger, erfasse die Sensorik wenige Meter vorher die Person und das Licht schalte sich binnen weniger Sekunden ein, erläutert Sascha Held, Projektmanager der Firma Trilux (Arnsberg), die den Auftrag bekam. Das Unternehmen hatte übrigens vor einigen Jahren auch die komplette Straßenbeleuchtung innerorts auf LED-Technik umgestellt. Da jede Laterne einen eigenen Bewegungsmelder hat, strahlen nicht alle Lampen gleichzeitig. „Die Leuchtdauer kann angepasst werden“, sagt Held. Die Sensoren seien überdies so eingestellt worden, dass der Kraftfahrzeugverkehr auf der angrenzenden Landstraße nicht erfasst wird. Wenn Hund, Katze oder Maus über den Radweg stromern sollten, bleibe das Licht ebenfalls aus. Bei größeren Tieren wie Wildschweinen oder Rehen reagierten die Bewegungsmelder aber sicher schon, so der Trilux-Fachmann. Viel Wild dürfte an dieser Stelle aber wohl nicht unterwegs sein.

Rund 21.000 Euro hat die Gemeinde für die Ausleuchtung des Radweges investiert, gut ein Drittel davon kosteten nach Angaben Rahmians die Leuchtköpfe mitsamt der Sensorik. Der Landesbetrieb Straßen NRW, der eigentlich für den Radweg zuständig ist, habe sich finanziell nicht beteiligt.

Die Installation der Leuchten geht auf einen Antrag der CDU-Ratsfraktion aus dem vergangenen Jahr zurück. Derweil hat der Rat unlängst auf Antrag der SPD kurz vor den Ferien beschlossen, dass auch auf dem parallel zur Mettinger Straße verlaufenden Mersch- weg – von der Kleestraße bis zum neuen Feuerwehrgerätehaus – sensorikgesteuerte Laternen aufgestellt werden sollen – voraussichtlich acht Stück an der Zahl. „Mit diesem Antrag sind wir der Zeit etwas voraus“, meinte Winfried Raddatz (SPD), Vorsitzender des Bau- und Tiefbauausschuss, wo das Thema zuvor auf der Tagesordnung stand. Wenn das Gerätehaus fertig sei, würden insbesondere Feuerwehrleute aus den westlichen Wohngebieten sicher den kürzesten Weg zur Wache wählen. „Wenn es soweit ist, sollten wir auch darüber nachdenken, ob ein Gehweg angelegt werden kann“, regte Raddatz an. Besser sei vielleicht ein verkehrsberuhigter Ausbau des Merschweges, sagte Rainer Echterhoff.

Bündnis 90/Die Grünen stimmten der Aufstellung von Leuchten am Merschweg nicht zu: „Für uns ist das Außenbereich. Die Laternen stellen für uns eine weitere Lichtverschmutzung dar.“