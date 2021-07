Ab dem kommenden Wochenende werden die Öffnungszeiten des Freibades in Westerkappeln erweitert. (Archivbild)

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Die niedrigen Inzidenzen – seit gut drei Wochen gab es in Westerkappeln keinen akuten Corona-Fall mehr – machen es möglich: Die Gemeinde weitet zum Wochenende die Öffnungszeiten und Besucherobergrenzen fürs Freibad am Bullerteich aus. Der Normalzustand kehrt allerdings noch nicht wieder ganz zurück.

In enger Abstimmung mit dem für die Einhaltung der Coronaschutzverordnung zuständigen Ordnungsamt seien Lockerungen im Freibad möglich, teilte die Gemeindeverwaltung am Donnerstag mit. Diese treten am Samstag, 17. Juli, in Kraft. So sind ab