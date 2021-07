Friedhelm Scheel setzt sich für eine bundeseinheitliche Kennzeichnung von Naturschutzgebieten ein. Schon 1994 hatten die Umweltminister der Länder beschlossen, dass der Amerikanische Weißkopfseeadler durch die Waldohreule ersetzt werden soll - allerdings nicht, wie in einigen Bundesländern üblich, im grünen Verkehrsdreieck, sondern auf gelbem Grund.

Heinrich Weßling

Westerkappeln. Das Symbol kennt jeder: Der Amerikanische Weißkopfseeadler im grünen Dreieck. Das ist hierzulande und in Westerkappeln die Kennzeichnung für Naturschutzgebiete. Eigentlich gehören die dort aber gar nicht hin.

In Westerkappeln finden sich zahlreiche solcher Hinweise mit dem Amerikanischen Weißkopfseeadler. Frank Klausmeyer In Westerkappeln ziert der Amerikanische Weißkopfseeadler wie in ganz NRW die Naturschu