Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Tischler und Zimmerleute schlagen seit Monaten Alarm. Ihnen geht das Holz aus. Was soll da erst die Derix-Gruppe sagen? Der Holzleimbauer mit Produktionsstandorten in Niederkrüchten am Niederrhein und im Industriegebiet Velpe verarbeitet mehr als 100.000 Kubikmeter im Jahr. „Der Markt ist außer Kontrolle geraten“, sagt Markus Brößkamp, Geschäftsführer in Velpe (Poppensieker & Derix).

Rohstoffe, nicht nur Holz, sind knapp. Das führt weltweit zu steigenden Preisen und längeren Lieferzeiten. Letztlich, sagt Markus Brößkamp, machten sich die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch für die Derix-Gruppe bemerkbar. „D