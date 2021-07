Ferienlager für Kids aus Lotte und Westerkappeln: Mit dem Rad an den Dümmer

2019 stand das Zeltlager der Pfarrgemeinde St. Margaretha unter dem Motto „Wild Wild West“. Welches Motto es in diesem Jahr gibt, verraten die Planer noch nicht.

Pfarrgemeinde St. Margaretha

Westerkappeln/Lotte. Mehrere Tage ohne Eltern, dafür aber mit neuen Freunden, Camping und Stockbrot am Lagerfeuer: Das macht den Charme von Ferienlagern aus. Anfang August startet eine Gruppe der Pfarrgemeinde St. Margaretha in Westerkappeln und Lotte mit dem Fahrrad nach Damme, um dort zehn Tage am Dümmer zu campen.

Am 10. August radeln die Jungen und Mädchen die 60 Kilometer weite Strecke wieder zurück. Mehr als 50 Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen im Alter von neun bis vierzehn Jahren gibt es.Ob das alljährliche Ferienlager der Pfarrgemeinde i