Gefahrgut ausgelaufen: Großeinsatz für Feuerwehr in Westerkappeln

In Westerkappeln sind in der vergangenen Nacht in der Halle eines Betriebsgeländes rund 1000 Liter eine gefährlichen Flüssigkeit ausgelaufen.

Heinrich Weßling

Westerkappeln. In Westerkappeln ist in der vergangenen Nacht in der Halle einer Spedition Gefahrgut aus einem beschädigten Container ausgelaufen. Mehrere Personen kamen ins Krankenhaus.

Um 1.50 Uhr war die Feuerwehr zu der Firma an der Straße Am Velper Mühlenbach gerufen worden. Aus bislang unbekannter Ursache sei aus einem beschädigten IBC-Container eine 25-prozentige Lösung von Formaldehyd ausgelaufen, berichtete der Ein