Westerkappelner Grüne regen Gespräch zur Busumleitung an

Ganz schön eng kann es auf der Hanfriedenstraße werden, wenn dort größere Fahrzeuge unterwegs sind. Die RVM möchte trotzdem auf diesem Wege die Buslinien S10 und R 11 umleiten.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Ferdinand Blanke, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, hält es für denkbar, dass die Gemeinde sich strafbar macht, wenn sie es zulässt, während der bevorstehenden Vollsperrung der Osnabrücker Straße Linienbusse über die Hanfriedenstraße umzuleiten. Die Verwaltung müsse rechtlich prüfen lassen, ob sie gegen ihre Verkehrssicherungspflichten verstoßen würde.

In einer auch unserer Redaktion vorliegenden E-Mail an Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer und die Vorsitzenden der anderen drei Ratsfraktionen regt Blanke an, vor einer Einrichtung der vom Verkehrsunternehmen geplanten Umleitung der Bu