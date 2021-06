Gestaltung der Wiese am Kirchplatz in Westerkappeln

Vorne ein Blühstreifen, dahinter eine grüne Ödnis. Ob und wie die Wiese am Kirchplatz gestaltet wird, ist auch nach sieben Jahren Diskussion noch nicht abschließend entschieden. Immerhin hat der Rat jetzt einen Förderantrag für Dorferneuerungszuschüsse auf den Weg gebracht.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. So viel hatten Westerkappelns Kommunalpolitiker dann doch nicht erwartet: Eine Viertel Million Euro, um die Wiese am Kirchplatz nach den vorliegenden Entwürfen umzugestalten - das erschien auch manchem Ratsmitglied sehr hoch gegriffen zu sein. Sind die Pläne damit schon gescheitert? Das kommt auf die Fördermittel an.

Ein großer, Schatten spendender Baum inmitten einer Rundbank, eine Boulebahn, Platz für eine mobile Bühne und ein Sonnensegel auf dem angrenzenden Spielplatz. So soll die Wiese am Kirchplatz nach einem Vorschlag des Planungsbüros Brandenfel