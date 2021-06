Die Westerkappelner Verwaltung will die eigenen Strukturen und Arbeitsabläufe kritisch hinterfragen. (Archivbild)

Christoph Pieper

Westerkappeln. Westerkappelner Rat und Verwaltung haben sich auf einen Konsolidierungskurs für den Haushalt verständigt. Da mutet es für den Außenstehenden zunächst etwas verwunderlich an, dass die Gemeinde in diesem und im nächsten Jahr 60.000 Euro für Gutachter ausgeben will, die prüfen sollen, ob im Rathaus alles richtig organisiert wird.

Die Mittel wurden mit dessen Verabschiedung bereits im laufenden Haushalt bereitgestellt. Vergangene Woche hat der Haupt- und Finanzausschuss mit den Stimmen aller Fraktionen empfohlen, eine Organisationsuntersuchung auf den Weg zu bringen.