Nach dem Unglück: Badeverbot am Niedringhaussee offenbar nur schwer durchsetzbar

Der Niedringhaussee - auch Sundermannsee genannt - zieht bei sommerlichen Wetter Hunderte Besucher an, obwohl das Baden verboten ist. Das Foto entstand am Tag vor dem Badeunglück an einem von mehreren Strandabschnitten.

Friedrich Schönhoff

Westerkappeln/Lotte. Am Freitagabend ertrank ein 30-Jähriger aus Lotte im Niedringhaussee. Er war offenbar trotz des Badeverbots in den See gegangen. Kommt das Thema jetzt auf die politische Agenda?

Die Westerkappelner Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer will das traurige Badeunglück auf jeden Fall zum Anlass nehmen, erneut mit der Gemeinde Lotte darüber zu sprechen, „ob und welche Maßnahmen wir dort noch treffen können und dürfen.