Stromausfall in Teilen von Westerkappeln und Mettingen

In Teilen von Mettingen und Westerkappeln blieb am Montag zwischenzeitlich der Strom weg. (Symbolbild)

imago images/7aktuell

Westerkappeln/Mettingen. In Teilen von Westerkappeln und Mettingen ist am Montagmorgen der Strom ausgefallen. Bei Tiefbauarbeiten in der Mettinger Bauerschaft Bruch wurde eine Mittelspannungsleitung der SWTE Netz beschädigt.

Das bestätigte Vera Konermann, Pressesprecherin der Stadtwerke Tecklenburger Land, auf Nachfrage unserer Redaktion. Betroffen waren ihr zufolge 17 nachgelagerte Stationen in der ländlich geprägten Versorgungsstruktur. Mitarbeiter des Störun