Volle Strände herrschen seit Tagen am Sundermannsee in Lotte/Westerkappeln.

Friedrich Schönhoff

Lotte/Westerkappeln. Am Freitagabend ist ein Mann aus dem Sundermannsee bei Lotte/Westerkappeln geborgen worden.

Der Einsatz der Polizei und Feuerwehr erfolgte gegen 19.30 Uhr. Der Mann wurde nach Angaben der Polizeileitstelle Steinfurt bewusstlos aus dem See geborgen, konnte an Land jedoch reanimiert werden. Er kam in ein Krankenhaus.