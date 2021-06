Schatten gab es auf dem Kirchplatz vor der Neugestaltung reichlich, wie diese Aufnahme aus der Vogelperspektive zeigt. Auf der Grünfläche nördlich der Kirchstraße stand eine ganze Baumreihe.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Was soll aus der Wiese am Westerkappelner Kirchplatz werden? Die jüngsten Pläne lösten im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Ortsmarketing, Tourismus und Kultur keine Begeisterungsstürme aus.

Über kaum ein Fleckchen Erde ist in der Gemeinde so lange und so oft diskutiert worden wie über die Wiese am Kirchplatz. Seit dessen Neugestaltung vor sieben Jahren steht die Frage im Raum, was aus der 820 Quadratmeter großen Grünfläche wer