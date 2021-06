Auf eine große Abschlussfeier will die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln verzichten - auch, wenn sie erlaubt wäre. (Archivbild)

Stefan Nieland

Lotte/Westerkappeln. In Nordrhein-Westfalen sind bei einer 7-Tage-Inzidenz bis 35 große Feiern zum Schulabschluss möglich. In geschlossenen Räumen sind bis zu 1000 Teilnehmer erlaubt, im Freien noch mehr. Die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln will ihre knapp 150 Zehntklässler in knapp zwei Wochen jedoch lieber wieder im kleinen Rahmen verabschieden.

„Wir machen das exakt so wie im vergangenen Jahr“, erklärt Schulleiter Manfred Stalz. 2020 wurde für jede Klasse eine einzelne Feier in der Aula des Schulzentrums veranstaltet. Das sei auch dieses Mal geplant, berichtet Stalz. Das bedeute,