Björg Dewert führt als Kräuterkundige, Diplomingenieurin der Landschaftsentwicklung und Natur- und Wildnispädagogin durch die heimische Botanik und leitet Seminare am Standort von „Ins Freie“ in Westerkappeln.

Carolin Hlawatsch

Westerkappeln. Bärlauch ist in aller Munde, doch auch viele andere Wildpflanzen, die in unserer Region wachsen, zergehen auf der Zunge und fördern die Gesundheit. Wo aber findet man sie - und wie erkannt man sie? Wir folgen einer Kräuter-Expertin in die Felder.

Kräuter-Expertin Björg Dewert führt über das Gelände des naturnahen Seminar- und Tummelplatzes „Ins Freie“ in Westerkappeln-Seeste. Das idyllische Areal mit Lagerfeuerplatz, Gartensauna, Feldküche und Seminarhaus zwischen Feuchtwiesen und W