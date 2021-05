Der Mann zeigte Reue vor allem gegenüber seiner Ehefrau. (Symbolfoto)

imago/Ralph Peters

Westerkappeln/Ibbenbüren. Eine Hochzeit geht ins Geld. Ein junges Paar aus Westerkappeln finanzierte das Fest angeblich mit den Gewinnen aus Bitcoin-Verkäufen, die der Bräutigam erzielt haben wollte. Doch in Wirklichkeit stammte das Geld aus einem gewerbsmäßigen Betrug. Dafür ist der heute 31-Jährige jetzt verurteilt worden.

Der Westerkappelner wurde in Handschellen aus der Haft vorgeführt, welche er zurzeit in einer Justizvollzugsanstalt bei Bielefeld absitzt. Am Amtsgericht Hanau war er bereits vor einigen Jahren wegen Betruges in mehr als 100 Fällen, Urkunde