Heinz Schröer (links) hat Texte und Bilder für den Druck der Broschüre „Ut mien Liäben“ von Irma Eggert zusammengefügt. Der Kultur- und Heimatverein um Horst Dormann (rechts) hat Exemplare an alle Vereinsmitglieder verschickt.

Anke Beimdiek

Westerkappeln. Noch vor etwa einem halben Jahrhundert war Plattdeutsch in Westerkappeln allgegenwärtig, heute ist es kaum noch zu hören. Irma Eggert und der Kultur- und Heimatverein setzen sich für den Erhalt der Cappelner Mundart ein.

Vor allem – aber nicht nur – in den Bauerschaften war es unter Alteingesessenen die übliche Umgangssprache. „Platt küren“ war so verbreitet, dass bis in die 1960er-Jahre hinein, wie sich Horst Dormann erinnert, manche Kinder Hochdeutsch in