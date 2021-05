Westerkappelner Freibad am Bullerteich darf erst ab Inzidenz von unter 50 regulär öffnen

Still ruht der See: Das Freibad am Bullerteich bleibt noch geschlossen. Die Becken sind jedenfalls schon bis zu den Rändern mit Wasser gefüllt. Jetzt muss nur noch der Saugroboter seine Bahnen zur Reinigung des Bodens ziehen.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Wann öffnet das Freibad am Bullerteich? In den sozialen Netzwerken kursierte bereits der vergangene Samstag als Termin – wohl auch befeuert durch den Umstand, dass dieses Datum noch kurz zuvor im Veranstaltungskalender der Gemeinde notiert war. Möglicherweise darf die Gemeinde die Pforte am Bullerteich nach Pfingsten öffnen, dann aber wohl kaum für einen vergnüglichen Badetag.

Paragraf 28b des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) – die sogenannte Bundesnotbremse – untersagt den Betrieb von Badeanstalten und anderen Freizeiteinrichtungen über