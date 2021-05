RVM macht wenig Hoffnung auf bessere Anbindung Velpes an den ÖPNV

Mehr als 3600 Fahrgäste nutzen in normalen Zeiten täglich die Buslinie R30/R31. In Westerkappeln – hier die Haltestelle Meese – steigt jedoch nur ein Bruchteil ein.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Die SPD- und die CDU/FDP-Fraktion in Westerkappeln wollen die Anbindung Velpes an den öffentlichen Personennahverkehr verbessern und haben dazu in teilweise gleichlautenden Anträgen verschiedene Ideen unterbreitet. Die RVM (Regionalverkehr Münsterland GmbH) hat die Vorschläge geprüft und die Ergebnisse jetzt im zuständigen Ausschuss für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Planung (ANKP) präsentiert. Dieter Mittelberg, sachkundiger Bürger der SPD, zog dieses Fazit: „Die Zahlen sind umfassend, ernüchternd und enttäuschend.“

Thomas Ladenthin, bei der RVM stellvertretender Abteilungsleiter fürs Verkehrsmanagement, zerpflückte in einer Powerpoint-Präsentation die Wunschliste der Lokalpolitiker; angefangen bei einer Angebotserweiterung für die Regionalbuslinie R30