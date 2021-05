Bogenschießen mit dem JoyZ auf dem Sportplatz in Westerkappeln

Bogenschießen ist ein Sport, der sowohl Anspannung als auch Entspannung bietet. (Archivbild)

Katja Steinkamp

Westerkappeln. Mit dem Jugendzentrum JoyZ können Kinder und Jugendliche Bogenschießen üben. Der Jugendtreff lädt donnerstags von 16 bis 18 Uhr am Sportplatz am Burgweg zu diesem Angebot ein. Als Trainingsgeräte stehen professionelle Recurve-Sportbögen zur Verfügung.

Bogenschießen sei insbesondere in diesen stressigen Zeiten sehr wertvoll, weil es Entspannung biete, schreibt das Jugendzentrum in einer Mitteilung. Man könne vom Alltag abschalten und an der frischen Luft etwas Neues ausprobieren, um den K