Zwei Verletzte bei Unfall an Westerkappelner Kreuzung

Bei einem Verkehrsunfall in Westerkappeln landete eines der beteiligten Fahrzeuge im Straßengraben.

Felix Fritzemeier

Westerkappeln. Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr hat es im Kreuzungsbereich Lotter Straße/Zum Lotter Bahnhof in Westerkappeln einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Wie die Polizei berichtete, hatte der Fahrer eines Dacia, der aus Richtung Wersen die Straße Am Lotter Bahnhof in Richtung Velpe befuhr, die Vorfahrt an der Kreuzung missachtet. Aus diesem Grund stieß er mit dem Mercedes einer 26-jährigen F