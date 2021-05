Das Schnelltestzentrum am Westerkappelner Gartenkamp weitet die Testzeiten deutlich aus. (Archivbild)

Henrike Laing

Westerkappeln/Lotte. Die Firma Oscura GmbH teilt mit, dass für das Drive-In-Testzentrum Lotte/Westerkappeln aufgrund der hohen Nachfrage die Öffnungszeiten deutlich ausgeweitet wurden. Außerdem seien ab sofort Zeitfenster reserviert für Personen, die für Corona-Schnelltests keinen Termin über das Internet buchen können.

Am 13. April war das auf Initiative der Gemeinden Westerkappeln und Lotte am Gartenkamp 26 in Westerkappeln geschaffene Testzentrum eröffnet worden. Schon nach einer Woche bot Oscura zusätzliche Testmöglichkeiten an, die jetzt noch einmal e