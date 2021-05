Weil er seine Ex-Freundin im Streit mit Schlägen verletzt und ihr den Arm verdreht haben soll, musste sich ein 28-Jähriger vor dem Amtsgericht Tecklenburg verantworten. (Symbolbild)

imago images/lucidwaters

Westerkappeln/Tecklenburg. Am Ende stand zwar Aussage gegen Aussage. Doch der Richter am Amtsgericht Tecklenburg hatte keine Zweifel an den Schilderungen des 25-jährigen Opfers aus Westerkappeln. Die junge Frau hatte ihren Ex-Freund wegen Körperverletzung angezeigt. Er soll sie im Streit mit Schlägen verletzt und ihr bei Rangeleien um ein Handy den Arm verdreht haben.

Der 28 Jahre alte Mann aus Bramsche wurde nun wegen dieser beiden Angriffe auf die Westerkappelnerin zu einer Geldstrafe von 1600 Euro verurteilt. Die Strafe setzt sich aus 40 Tagessätzen zu je 40 Euro zusammen. Der Mann, der bislang nicht