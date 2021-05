Kreuzungsumbau in Westerkappeln beginnt am Montag

Die Hinweise für die Sperrung der Straße Am Königsteich stehen schon an der Osnabrücker Straße, die Umleitung ist ausgeschildert.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Am Montag, 3. Mai, sollen die Umbauarbeiten der Kreuzung Am Königsteich/Osnabrücker Straße/Gartenkamp beginnen. Das könnte Verkehrsprobleme bringen. Die vom zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW geplante Umleitungsregelung war in den Ratsgremien auf Kritik gestoßen, eine andere Lösung tut sich aber bislang nicht auf.

Der Landesbetrieb hat angekündigt, zunächst die Versorgungsleitungen zu verlegen. Nach dessen letzten Aussagen, sollen die Ein- beziehungsweise Ausfahrten an den Straßen Am Königsteich und Gartenkamp mit dem Start der Arbeiten ganz gesperrt