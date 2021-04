Online-Termine sind im Schnelltestzentrum im Westerkappelner Gartenkamp für diese Woche nicht mehr buchbar. (Archivbild)

Frank Klausmeyer

Westerkappeln/Lotte. Wer bis zum Wochenende online einen Corona-Test im Schnelltestzentrum an der Tennishalle im Westerkappelner Gartenkamp buchen möchte, kann sich seine Bemühungen sparen. Es gibt keine Termine mehr.

„Wir sind voll, obwohl wir den Mittwochnachmittag noch eingeschoben haben“, bestätigt Erwin Heinze, Geschäftsführer der Betreiberin Oscura GmbH. Ähnlich sei die Lage in anderen Testzentren in der Umgebung und auch in Apotheken, die Schnellt