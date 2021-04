Es ist vollbracht: Die Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau im Ortskern sind abgeschlossen, meldet Ulrich Schlömer vom Unternehmen Deutsche Glasfaser. Darüber freut sich besonders Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. In Westerkappeln verschwindet jetzt ein weiterer weißer Fleck von der Karte für den Breitbandausbau in der Gemeinde. Der Ortskern und damit auch das Rathaus bekommen Glasfaser. Nachdem Zug um Zug auch die Außenbereiche ans Highspeed-Internet angeschlossen werden, rücken nun die grauen Bereiche in den Fokus.

Die meisten Wohngebiete sind nach der erfolgreichen Nachfragebündelung durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser (DG) vor fünf Jahren längst versorgt. Der Ortskern blieb jedoch außen vor. Zwar sei die geforderte Anschlussquote von 40 Prozent