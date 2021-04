Geht es nach der CDU/FDP-Fraktion, soll in Westerkappeln ein Jugendparlament eingerichtet werden. (Symbolfoto)

Friso Gentsch/dpa

Westerkappeln. Die CDU/FDP-Fraktion des Rates in Westerkappeln will junge Menschen stärker in kommunalpolitische Entscheidungsprozesse einbinden und beantragt deshalb die Einrichtung eines Jugendparlaments. Das Gremium soll noch dieses Jahr die Arbeit aufnehmen. Ob daraus etwas wird, entscheidet sich bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag, 22. April.

Versuche, junge Leute für ein gesellschaftliches und politisches Engagement zu gewinnen, gab es in der Vergangenheit so einige. Vor etlichen Jahren wurde ein Jugendbeirat gebildet, der auf Initiative einiger motivierter Schüler zustande gek