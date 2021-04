Wieder Wechselunterricht an der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Seit dieser Woche gibt es wieder Präsenzunterricht an den Schulen - mit Abstand und Maskenpflicht. Außerdem müssen sich die Schülerinnen und Schüler verpflichtend einem Selbsttest unterziehen. (Symbolbild)

dpa/Matthias Balk

Lotte/Westerkappeln. Seit Montag läuft in NRW wieder der Wechselunterricht. Wie lange, ist allerdings fraglich. Denn sollte die sogenannte „Bundesnotbremse“ in der jetzigen Fassung in Kraft treten, würden Kinder und Jugendliche bereits ab einer Inzidenz von 165 ins Distanzlernen geschickt. Manfred Stalz, Leiter der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln, sieht das kritisch.

An der Gesamtschule sind die Klassen wieder halbiert worden, die Gruppen wechseln wochenweise. Montags und mittwochs sollen Corona-Selbsttests in der Schule gemacht werden. Die Schule habe ja schon vor den Osterferien damit Erfahrungen gema