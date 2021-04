Fast 700 Nasenabstriche wurden in der ersten Betriebswoche des Schnelltestzentrums im Westerkappelner Gartenkamp gemacht. Der Betreiber ist zufrieden.

Frank Klausmeyer

Lotte/Westerkappeln. Das Corona-Schnelltestzentrum im Westerkappelner Gartenkamp bietet seine Dienste ab sofort auch mittwochnachmittags an. „Wir haben dafür keine Zeiten an anderer Stelle gekürzt“, sagt Erwin Heinze, Geschäftsführer der Oscura GmbH, die die gemeinsame Teststelle für die Gemeinden Westerkappeln und Lotte betreibt. Dass es am Dienstag bei den Online-Terminbuchungen Probleme gab, hatte andere Gründe.

Die Buchungen sind über die Homepage freitesten.org möglich. Wer die Seite am Dienstag besuchte und den Link zur Reservierung anklickte, wurde aber entweder darüber informiert, dass keine sichere Verbindung mit dieser Seite möglic