Kreuzung an der Osnabrücker Straße Westerkappeln: Ab 3. Mai wird umgebaut

Letzte Details für das Verlegen der Versorgungsleitungen haben am Donnerstag bei einer Baubesprechung (v.l.) Maximilian Wolf (Westnetz), Klaus Langelage (Firma Beermann), Steffen Bode (Stadtwerke Tecklenburger Land), Jan-Willem Hörnschemeyer, Christiane Böckenholt und Martin Oberhaus (Straßen NRW) abgestimmt.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Öffentliche Zusammenkünfte sind laut Corona-Schutzverordnung in der Regel nicht zulässig. Die kleine Versammlung Am Königsteich in Westerkappeln hatte aber einen triftigen, beruflichen Anlass: Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßen NRW haben sich mit Vertretern von Versorgungsunternehmen zur finalen Baubesprechung getroffen.

Denn in gut zwei Wochen beginnt der Umbau der Kreuzung an der Osnabrücker Straße. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Umwege und einige Geduldsproben einstellen. „Es ist alles eingetütet“, sagt Klaus Langelage, Projektleiter der Fir