Einfahrt ins "Testzelt": Rund 150 Bürgerinnen und Bürger nutzten am Dienstag die Möglichkeit auf einen Corona-Abstrich im Westerkappelner Gartenkamp. Der Betreiber des Testzentrums Erwin Heinze (rechts), der Lotter Bürgermeister Rainer Lammers (links) und seine Westerkappelner Kollegin waren mit dem Ablauf des Premierentages zufrieden.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. „Das läuft hier ja wie am Fließband“, meinte Lottes Bürgermeister Rainer Lammers. Zusammen mit seiner Westerkappelner Kollegin Annette Große-Heitmeyer hat er am Dienstagnachmittag das gemeinsame Drive-in-Schnelltestzentrum besucht, das just den Betrieb aufgenommen hatte. Bei der Premiere klappte (fast) alles wie am Schnürchen.

Es gab lediglich ein kleines technisches Handicap: Das Verarbeiten des QR-Codes aus der E-Mail zur Terminbestätigung funktionierte nicht. „Der Drucker streikt“, sagte Erwin Heinze, Geschäftsführer der Oscura GmbH als Betreiber des Testcente