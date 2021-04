Infektionszahlen in Westerkappeln haben sich binnen eines Monats verachtfacht

Seit dem 12. März hat sich die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Westerkappeln verachtfacht. (Symbolbild)

dpa/Jens Büttner

Westerkappeln. Die Zahl der Corona-Infektionen hat in Westerkappeln einen neuen Höchststand erreicht. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamtes des Kreises Steinfurt 53 Personen, die nachweislich infiziert sind. Neben Lengerich, Laer und Ochtrup gehört die Gemeinde bezogen auf die Einwohnerzahl zu den Hotspots im Kreis Steinfurt.

Während in den meisten Nachbargemeinden die Infektionszahlen zuletzt weitgehend stabil oder sogar rückläufig waren, kennt die Entwicklung in Westerkappeln seit Mitte März nur eine Richtung: Sie gehen steil nach oben. Am 12. März gab es ledi