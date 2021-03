Die Enttäuschung bei Solveig Gauding (v.l.), Carmen Echelmeyer und Marla Ender (hier mit Schulpferd „Mona“) vom Reit- und Fahrverein ist riesengroß: Die Gemeinde verteilt insgesamt 235.000 Euro für Fußball und Tennis, der Antrag der Reiter auf 13.000 Euro für den Hallenboden wurde abgelehnt.

Anke Beimdiek

Westerkappeln/Lotte. Der Reit- und Fahrverein Westerkappeln-Velpe-Lotte-Wersen wird in diesem Jahr 100. Doch der Frust beim Verein ist groß: Von der Gemeinde, die in diesem Jahr 235 000 Euro an Sportvereine ausschüttet, gibt es selbst im Jubiläumsjahr keinen Cent.

Für den Reit- und Fahrverein Westerkappeln-Velpe-Lotte-Wersen ist das Jahr 2021 ein besonderes: Wäre nicht Corona, könnte der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiern. Im April oder Mai soll zudem das marode Dach der Reithalle saniert werde